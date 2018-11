RAFAELA SANTOS

O GLOBO

Arthur Aguiar fará uma participação em "Malhação: Vidas brasileiras". O ator interpretará Fábio, filho de um fazendeiro de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

- Ele é um rapaz mimado e mau-caráter. A história dele está ligada à de Camila (Lorena Comparato), que diz estar grávida de Márcio (André Luiz Frambach). Não posso adiantar mais para não estragar a surpresa.

A participação na trama de Patrícia Moretzsohn marcará o retorno de Arthur à novela após quatro anos. Ele esteve na temporada de 2014, no papel do lutador Duca.

- Será uma participação rápida, mas bem intensa. Estou muito feliz de voltar. Ainda mais agora que estou em um outro momento da minha vida, mais experiente.

Além da novidade na carreira, o ator ainda acaba de se tornar pai. Sophia, fruto do seu relacionamento com a life coach Mayra Cardi, nasceu no último dia 20.

- A parte mais difícil nesses dias foi sair de casa para trabalhar e ter que ficar longe. Faço tudo. Só não amamento porque não dá. Na madrugada, faço a mamadeira com o leite que a Mayra tira durante o dia. Claro que dormimos menos, pois o início é complicado, mas também muito prazeroso. A Mayra é uma mãezona, fico babando vendo as duas - afirma ele, acrescentando que a vida mudou com a paternidade.

- Me sinto mais leve. Sempre dizem que o nascimento de uma criança é um renascimento para os pais. Hoje, inevitavelmente, pensamos nela em primeiro lugar. Refletimos de que forma nossas decisões vão impactar a vida dela.

A recém-nascida já tem um perfil no Instagram com mais de 400 mil seguidores:

- Vamos dividir apenas alguns momentos da vida da Sophia. Não vai ser uma superexposição. Muita gente reclama que ainda não mostramos o rostinho. Mas ela é muito nova e precisamos ter cuidado e bom senso. Somos pessoas públicas. Ela, não.