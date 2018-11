TATIANA MARIANO

DO PUREPEOPLE

De volta ao Brasil após passar um mês no exterior, Anitta prestigiou o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, neste domingo (11).

A funkeira encontrou Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso, garotos-propaganda da Renault, no camarote da automobilística, no autódromo de Interlagos.

Os três posaram juntos para os fotógrafos.

Ainda nos bastidores da corrida, a cantora apresentou o pai, Mauro Machado, ao piloto Lewis Hamilton.

"Quando eu já não tinha mais desculpa para não apresentar pro meu pai. Obrigada por ter sido tão querido com esse seu fã maluco que é meu pai, Lewis Hamilton, agora vai lá e faz o que você sabe de melhor".

Cantora garante que nova música não é indireta para ex-marido

Anitta lançou a música "Não Perco Meu Tempo" na sexta-feira (9) e gerou alvoroço nas redes sociais. Isso porque o clipe da música traz a funkeira beijando 24 pessoas diferentes.

Mas, além disto, a canção retrata o fim de um relacionamento e os internautas especularam que pudesse ser uma indireta para Thiago Magalhães, ex-marido da famosa.

"Sou diretona mesmo. Sempre fiz música assim, independentemente de ex ou não. O que eu queria com esse clipe era desproblematizar as relações. Qualquer relação é para ser vista como normal, cotidiana e sem rotular", garantiu a cantora, afastando os rumores de ser uma mensagem ao ex, ao jornal "Extra".

Funkeira experimenta novos gêneros no EP Solo

A cantora dispensou músicas "para rebolar a raba" no novo EP: "Mas já já faço músicas assim de novo". A funkeira aproveitou o projeto para experimentar novos estilos.

"Estou amando essa fase solo. Estou trabalhando e me divertindo muito. Esse EP é uma nova face minha, porque estou apresentando um tipo diferente de canto e de vídeo". O norte-americano Pharell contribuiu com o EP com a música "Goals". 'Veneno"'é a música principal, mas quando eu estava no estúdio e o Pharrell me deu 'Goals', achei que ambas conversavam. Pensei em lançar juntas, mas não fazia o menor sentido não ter nada em português também", explicou a poderosa.