DO G1



Kevinho publicou uma mensagem motivacional após levar três pontos na região acima dos lábios. Na madrugada de domingo (11), o cantor estava se apresentando em uma festa de formatura, quando foi atingido por uma placa de PVC jogada no palco por uma pessoa que estava na plateia.



“Plante o bem e tenho que vocês só vão colher coisas boas... Obrigado pelo livramento, meu Deus”, escreveu ele em seu Instagram. Na imagem, Kevinho aparece com o curativo no local do ferimento.



Pouco antes, o cantor havia postado uma série de vídeos explicando o ocorrido. “Poderia ser pior, ter pego no meu olho ou qualquer outra parte que poderia comprometer muito mais”.



Kevinho também afirmou ter ficado chateado, mas garantiu ter perdoado o rapaz que jogou o placa.



Segundo a agenda de shows do cantor, a próxima apresentação de Kevinho acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, no sábado (17), e não deve sofrer alterações.

Veja o vídeo:

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2018/11/12/kevinho-posta-mensagem-apos-ferimento-no-rosto-obrigado-pelo-livramento.ghtml