Claudia Leitte marcou presença no Teleton 2018 no fim de semana, mas passou por uma saia justa com os comentários de Silvio Santos, que não economizou palavras sobre o visual da cantora.

O apresentador, ao receber um pedido de abraço da cantora, também disparou: "Esse negócio de abraço me deixa excitado". A cantora, tentando fugir do constrangimento, emendou: "Você quis dizer excitado de euforia, de entusiasmo, né?". "Não, excitado é de excitado mesmo", reafirmou Silvio. Nesse momento, a câmera focalizou a autora Iris Abravanel, mulher do apresentador, que deu um sorriso tímido.



Nesta segunda-feira (12), nas redes sociais, Claudia publicou um longo desabafo sobre o ocorrido. "Aonde quer que eu vá, minha entrega é total. Tem que ser com todo amor do mundo, especialmente quando se trata de contribuir para o bem de alguém. Senti-me constrangida sim! Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo. A provocação vem disfarçada de piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal! E lá se vai a nossa vida, cheia de reflexões quanto ao que usar como artista, como empresária, como esposa, como amiga, como empregada, como patroa... como mulher. Até que horas podemos estar nas ruas? Aprendemos a nos esquivar. Fizemos concessões porque fomos ducadas assim. Mas, nós que somos vítimas! 'Ah, mas se estivéssemos usando outra roupa?'. Definitivamente a culpa não é do que estamos usando! A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres! Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias", escreveu ela.



A publicação de Claudia já tem milhares de curtidas e os fãs da cantora prestaram seu apoio. "Estaremos sempre com você", escreveu um internauta. "Espero que esse apresentador se manifeste pois ficou claro que a 'brincadeira' sem sentido, sem noção fez doer sim", disse outra. "Eu concordo com suas palavras, independente do que você esteja vestida precisa ser respeitada", falou uma fã.

