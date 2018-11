DA QUEM



Letícia Spiller exibiu suas curvas e flexibilidade em foto postada no Instagram para interagir com os fãs. "Bom dia! Boa semana a todos!", desejou ela, fazendo uma das posições do ioga. Aos 45 anos, Letícia está com tudo. Agora a atriz poderá ser vista todos os dias nas telinhas, na faixa das nove, já que integra o elenco de O Sétimo Guardião, que estreia na próxima segunda-feira (12).



Na novela, que é escrita por Aguinaldo Silva e tem direção artística de Rogério Gomes, Spiller é Marilda, primeira-dama de Serro Azul, é casada com Eurico (Dan Stulbach) e mãe de Geandro (Caio Blat) e Júnior (José Loreto), e irmã da vilã Valentina (Lília Cabral). O grande segredo de Marilda é aparentar ser bem mais jovem do que realmente é.



"Ela descobriu a fonte milagrosa, que a deixa mais jovem e se encanta pela fonte, como Narciso [na mitologia grega]. E vai se perder na própria imagem, fica viciada", contou a loira.



E ela, será que tem preocupação excessiva com a beleza como sua personagem? "Tem pessoas que ficam muito escravas disso, o que não acho legal. Tem gente morrendo por conta disso. Temos sempre que encontrar o equilibrio, senão um dia a casa cai", alertou a atriz e ex-paquita, que está na trama com o ex-marido, Marcello Novaes, e ainda conta o filho, Pedro Novaes, e o ex-enteado, Diego Novaes, na trilha.

