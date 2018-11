DA REVISTA MONET



O ator Michael C. Hall afirmou não ser totalmente heterossexual. Premiado por seu trabalho interpretando o protagonista da série ‘Dexter’ (2006-2013), o astro de 47 anos contou em entrevista ao site The Daily Beast que nunca fez sexo com outro homem, mas que já beijou outros homens e que não se considera 100% hétero.

“Se há um espectro, eu estou dentro dele, sou hetero, mas se colocarmos em porcentagem, não me vejo integralmente heterossexual”, explicou o artista.



No momento, Hall está em seu terceiro casamento. Ele esteve casado com a atriz May Spanger entre 2002 e 2007 e depois com sua colega em ‘Dexter’ Jennifer Carpenter, entre 2009 e 2011. Sua parceira atual é a jornalista Morgan Macgregor, uma das editoras da revista Los Angeles Review of Books.



“Eu acho que sempre me vi com uma certa fluidez no que diz respeito à minha sexualidade”, esclareceu Hall. “Eu nunca tive nenhuma relação íntima com outro homem. Talvez por causa do meu pai ausente, sempre estive em busca de algo mais íntimo com outro homem. Não quero dizer que há algo homoerótico na relação entre um pai e um filho. Quero dizer que sempre senti a ausência do meu pai enquanto crescia e sempre busquei uma conexão maior com outros homens enquanto crescia”, disse.

Getty Images O ator Michael C. Hall com sua atual esposa





