A cantora Miley Cyrus utilizou sua conta no Instagram para revelar que sua mansão avaliada em US$ 2,52 milhões no bairro de Malibu, na cidade de Los Angeles, foi completamente destruída pelo incêndio florestal que toma conta da região sul do estado norte-americano da Califórnia.

Por meio de um breve texto compartilhado na seção Stories da rede social, a artista de 25 anos disse estar completamente devastada, mas feliz por seu noivo, o ator Liam Hemsworth, e seus animais de estimação terem sobrevivido. Ela compartilhou a mensagem em meio a uma viagem a trabalho na África do Sul



“Estou completamente devastada pelos incêndios afetando a minha comunidade”, escreveu a artista no início de sua mensagem.

“Eu sou uma das pessoas de sorte. Os meus animais e o AMOR DA MINHA VIDA saíram dessa seguros e é isso que importa no momento. A minha casa não está mais de pé, mas as memórias compartilhadas lá com família e amigos continuam firmes e fortes. Fico grata por tudo o que sobrou. Enviando muita gratidão para os bombeiros e o Departamento de Segurança de Los Angeles! Amo vocês mais do que nunca, Miley”, finalizou a celebridade.



Em uma outra mensagem compartilhado no Stories da mesma rede social, Cyrus divulgou o link para auxílio e doações ao corpo de bombeiros local e às pessoas afetadas pelo fogo que atingiu a sua vizinhança. Até o momento, pelo menos 29 pessoas foram mortas no incêndio que consome as florestas do estado da Califórnia. Entre as outras celebridades que tiveram suas propriedades destruídas pelos fogos estão o ator Gerard Butler, o músico Robin Thicke e a cantora Camille Grammer.



A mansão de Cyrus destruída pelo incêndio tinha quatro quartos e três banheiros, uma garagem para dois carros, um espaço de spa, fontes e quadras para práticas de esportes. O pequeno estúdio pessoal localizado ao fundo da propriedade teria sido a única parte da mansão que não foi afetada pelo incêndio.

A fortuna de Miley é estimada em 160 milhões de dólares e ela ainda é dona de uma fazenda localizada no estado do Tennesse com uma mansão de cinco quartos avaliada em cerca de US$ 5,9 milhões. O noivo de Cyrus, Liam Hemsworth ainda não falou publicamente sobre a sua fuga do incêndio da mansão na qual ele vivia com a sua parceira artista.

Instagram A mensagem compartilhada por Miley Cyrus com o link para auxílio aos bombeiros enfrentando os incêndios que atingem o estado da Califórnia





