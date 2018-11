DO SÓ NOTÍCIA BOA



A imagem de uma mãe chorando ao ver a filha receber um prêmio na escola está emocionando o Brasil



A menina Eloá de Oliveira Rosa, de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, venceu um prêmio de destaque no Sarau Literário do colégio.



A foto da conquista emocionou tanta gente, que acabou viralizando.



A mãe dela não conseguiu conter as lágrimas ao ver a filha segurando o certificado nas mãos.



A garota estuda na Escola Estadual Doutor Fernando Amos Siriani, que fica no Jardim Fraternidade.



A mãe



Entramos em contato com a escola para saber o nome da mãe e o motivo de tanta emoção, mas a direção do colégio informou que só passará detalhes aos jornalistas depois que tiver autorização da mãe.



A foto das duas teve milhões de visualizações nas redes sociais.

