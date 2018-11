DO METRÓPOLES



Gerard Butler usou as redes sociais neste domingo (11/12) para mostrar aos seguidores como ficou a sua casa após ser destruída pelo maior incêndio já visto na Califórnia. As labaredas vêm se alastrando pelo estado desde a última quinta-feira (7/11).



“Retornei para a minha casa em Malibu após sermos evacuados. Momento devastador na Califórnia. Inspirado como sempre pela coragem, espírito e sacrifício de bombeiros”, escreveu o ator.



Além de Butler, milhares de pessoas deixaram seus lares. Entre eles, a família de Kim Kardashian, Will Smith e Lady Gaga.



