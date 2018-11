DA QUEM



Lexa exibiu suas curvas com um maiô revelador. A cantora empinou o bumbum para uma pose sexy durante viagem à Gold Coast, na Austrália. Lexa já havia passado por Sydney e Melbourne nos últimos dias.



Recentemente, a cantora relatou uma situação complicada que passou na Nova Zelândia, antes de seguir para a Austrália. Ao lado do marido, MC Guimê, Lexa relatou que sofreu com o mau cheiro dentro do avião.

"Tá brabo (sic) aqui no avião! Brasileiros, vocês são muito cheirosos, sério. Tem gente que acho que não gosta de banho, não lava roupa, não sei. Mas olha, que a catinga está f***", disse a cantora.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/11/lexa-ostenta-corpao-com-maio-cavado.html