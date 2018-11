DA QUEM



Mayra Cardi mostrou o corpo que já está recuperando as curvas de antes da gravidez apenas 20 dias após o parto de Sophia. A coach contou a reação do marido, Arthur Aguiar, ao ver sua barriga sequinha em tão pouco tempo. "20 dias pós parto sendo uma cesariana com complicações idas e vindas no hospital por me dedicar 100% a minha bebe sem babá por opção nossa, levantando de maneira errada da cama e essas coisas que mamães acabam fazendo por instinto. E ao tirar a roupa meu marido se assustou dizendo: “Gente sumiu sua barriga toda”’, relatou.



Mayra enfrentou complicações após o parto. A coach revelou que, por falta de repouso, acabou contraindo uma infecção no corte da cesariana. "Ela [médica] falou que eu inflamei as coisas aqui, infeccionei tudo. Porque eu não paro, não sinto dor, e eu acho que estou linda e saltitante e não poderia, porque eu não tive parto normal, foram sete camadas [de corte]. Aí o que ela me disse? Que se eu não sossegar o meu facho, eu vou ser obrigada a fazer repouso", lamentou.



"Me perguntam o que eu fiz para perder a barriga? Eu tenho comido MUITO MUITO MESMO, vocês que me acompanham veem o quanto de leite eu tenho pareço uma fabrica exatamente por comer muito e bem afinal para ter leite é preciso se alimentar bem. Então o que eu fiz??? Comer muito não engorda, ser saudável é comer bem e não comer pouco. Me alimentei muito bem na gestação, minha bebe nasceu com 3.250 bem cheia de saudável agora ela ganha peso cada dia mais pois se alimenta muito bem de amamentação exclusiva", explicou Mayra, em post no Instagram.

