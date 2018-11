DA REVISTA MONET



A esposa do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher escreveu uma carta aberta na qual fala sobre o estado de saúde de seu marido e diz que jamais irá desistir da recuperação dele. A informação foi noticiada pelo site do jornal inglês Daily Star. Hoje aos 49 anos, o piloto lida atualmente com as sequelas de um acidente enquanto praticava esqui na Suíça em dezembro de 2013. Desde então ele jamais voltou a ser visto em público e pouco se sabe sobre o seu estado de saúde.



A carta de Corinna Schumacher foi direcionada ao músico alemão Sascha Herchenbach, autor de uma canção dedicada ao piloto e batizada de ‘Born to Fight’ (‘Nascido para Lutar’, em tradução livre). “Todos nós sabemos que o Michael é um lutador e jamais desistiremos”, escreve a esposa do piloto no trecho divulgado por seu amigo músico.



“Eu não esperava ter um retorno dela e fiquei muito emocionado”, disse Herchenbach em entrevista à imprensa alemã. “A carta foi escrita a mão e é assinada pela Carinna. Ela disse ter ficado muito agradecida pela música e falou que a música inspirou a ela e sua família em um momento tão difícil”, relatou o cantor. Assim como Schumacher, Corina também foi vista poucas vezes em público após o acidente de seu marido. Os dois estão casados há 1995 e são pais de dois filhos.



