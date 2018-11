DA QUEM



Susana Vieira está com leucemia. A atriz, de 76 anos, já em tratamento contra a doença desde o começo do ano, confirmou nesta segunda-feira (12) sua assessoria de imprensa.



Segundo Léo Dias, que noticiou a informação em primeira mão, Susana revelou sofrer da doença durante a gravação da Pizza do Faustão, do Domingão do Faustão, no último sábado (10) e deixou todos chocados.

A atriz, de 76 anos, descobriu a doença há 3 anos e se submeteu a sessões de quimioterapia no início deste ano. A assessoria da atriz confirmou a informação e disse que a doença está estabilizada.



Procurada por QUEM, a assessoria de imprensa de Susana confirmou a informação. "Mas não é algo de agora. Já tem algum tempo. A doença está totalmente controlada. Não existe nenhuma restrição de nada e por isso a Susana tem seguido a agenda pessoal e profissional normalmente", disse a assessora da atriz.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/11/susana-vieira-esta-com-leucemia-mas-doenca-esta-estabilizada-diz-assessoria.html