DO METRÓPOLES



O cantor Tiago Iorc, um dos grandes nomes da música brasileira do ano passado, foi encontrado após desaparecer sem deixar rastros nos últimos meses. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o cantor está hospedado em uma pousada simples, próxima a uma praia em Salvador, na Bahia.



Até então, acreditava-se que Tiago estivesse nos Estados Unidos. Nem a família sabia de seu paradeiro, e o motivo que o levou a se isolar do mundo foi revelado a uma fonte da coluna: o artista queria encontrar o sentido da vida.



Conforme Dias, Tiago se cansou “de ser rodeado de pessoas interesseiras e que nunca quis nada além da simplicidade”. Portanto, o cantor estaria se sentindo feliz atualmente, e em paz consigo mesmo.



O rapaz de 32 anos, que nunca deixou o solo brasileiro durante suas férias sabáticas, declarou que talvez volte para São Paulo, onde sua família mora, antes do fim do ano. Contou, ainda, que pretende lançar um livro, cujo tema deverá causar polêmica.



A história de Tiago é muito semelhante ao do Menino do Acre, que desapareceu por cinco meses sem dar satisfações à família. O caso de Bruno Borges, porém, envolvia muito mais mistério, mas, assim como constam os planos de Tiago, Bruno publicou um livro para lá de peculiar que vendeu milhares de exemplares no Brasil.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/novo-menino-do-acre-tiago-iorc-e-encontrado-apos-se-isolar-do-mundo