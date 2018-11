DO GNT



Autênticas estreia hoje às 21h15, no GNT, trazendo as divas da música brasileira como Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Solange Almeida, Paula Fernandes, Paula Mattos e Naiara Azevedo. Marília revela logo no primeiro momento que é a pessoa que mais agradece por sofrer e já mostrando o tom de bastidores e transparência do programa:



"Eu sou o ser humano que mais agradece por ser traída no mundo. Olha onde eu estou graças à Deus, muito trabalho e aos ex's que fizeram isso comigo. Brigadão, galera! Não sei nem onde eles estão e nem quero saber", conta tranquilamente.



Em outro momento, a cantora de 23 anos revelou que seu sonho era cantar em cima do palco para outras pessoas e que isso faz sempre todos os seus momentos ruins valerem a pena:



"Na hora que você sobe no palco, vale o dia. Vale os perrengues, vale tudo. Posso ter chorado, posso ter brigado com empresário, com contratante... Quando eu subo no palco, é outra coisa. Ali é o meu momento, é o que eu sonhei. O resto é bagagem que veio junto. Cantar para as pessoas e ver elas cantando comigo, essa troca é muito incrível."

