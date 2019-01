DA QUEM



Que Klara Castanho cresceu e já é um mulherão, todos sabem. Aos 18 anos, a atriz já chama atenção por sua ótima forma e tem ganhado muitas curtidas em suas publicações na web. Na noite da última quarta-feira (9), ela surpreendeu ao posar com um biquíni branco e levemente transparente na parte de cima em seu Instagram. "Ê verão", brincou ela na legenda. Apesar da ousadia do modelito, Klara confirmou nos comentários que a peça se trata de um biquíni.



Logo que publicou a imagem, Klara passou a receber uma série de elogios de seus fãs na caixa de comentários, como "Maravilhosa", "Uauuuuu...linda" e "Que mulher".



Muitas fãs, no entanto, chegaram a deixar comentários como: "minha autoestima foi para o lixo", "o corpo que eu queria ter" . Preocupada, ela decidiu se pronunciar. Após ler os recados, Klara fez uma série de vídeos na função stories de sua rede social para fazer um apelo e dizer que as seguidoras não precisam se comparar a ela.



"Não façam isso com vocês. Não se comparem comigo. Nós somos diferentes. Nã é só comigo, não se comparem a ninguém. Nós não temos o mesmo corpo, o mesmo biotipo. E tudo bem! Cada um tem a sua beleza, nós precisamos nos entender e gostar de nós mesmos", disse a atriz, inicialmente.



Em seguida, Klara revelou que já passou por processos de baixa autoestima e, por isso, resolveu se pronunciar. "Eu já passei por uma fase de aceitação minha e nessa época tive que deixar de seguir uma pessoa, porque eu via o corpo dela e falava: 'Eu quero esse corpo, preciso ter o corpo dela. O meu não é bom o suficiente.'. Então, precisei me respeitar e me entender o suficiente para ver que aquilo não me fazia bem", disse.



Para finalizar, Klara fez questão de frisar que as seguidoras devem prestar mais atenção em si mesmas. "Se aceitem, se amem, não se comparem. É o pior que a gente pode fazer", disse.





Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/klara-castanho-chama-atencao-ao-posar-com-biquini-branco-na-web.html