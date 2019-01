DA QUEM



A beleza da família de Reese Witherspoon é passada de geração em geração. A atriz posou para as lentes de Zoe Ghertner para a Vogue americana com a mãe, Betty, e de sua filha, Ava. A semelhança do trio chamou atenção.



Nas redes sociais, os fãs ficaram impressionados com a genética da família. "A mãe de Reese deu à luz si mesma, né?", escreveu um. "Literalmente a mesma pessoa", disse outra internauta. "Elas são clones", falou um fã.



Em entrevista para a revista, Reese falou sobre sua produtora ajuda outras mulheres na indústria cinematográfica. "Eu estava cansada de fazer filmes em que eu era a única mulher na história. Eu estava enojada em ver roteiros em que havia apenas uma personagem, mal escrita, e ainda assim todas as atrizes queriam participar, porque não havia mais oportunidade", disse ela.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/reese-witherspoon-posa-com-mae-e-filha-e-semelhanca-de-trio-surpreende.html