DA REVISTA MONET



Contrariando a obsessão de Hollywood e do Instagram, Drew Barrymore não é fã das cirurgias plásticas. Um dos motivos para isso é o medo que ela tem de ficar fissurada nos procedimentos.



Em uma entrevista para a Glamour britânica, a atriz disse que tem uma personalidade que se vicia normalmente. "Nunca usei heroína", contou, "e eu não quero fazer cirurgia plástica porque sinto que as duas coisas são declives muito escorregadios. Sinto que se provar alguma delas, vou morrer logo".



A estrela de 'As Panteras' também falou que é defensora da beleza natural, e apontou que se assusta quando vê jovens querendo fazer plástica. "Sinto que envelhecer é um privilégio. É sobre fazer isso graciosamente, com humor, amor próprio e respeito pelo processo", refletiu.

Reprodução Drew Barrymore em cena de "As panteras"





Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/01/drew-barrymore-compara-cirurgias-plasticas-heroina-e-diz-ter-medo-de-ficar-viciada-e-morrer.html