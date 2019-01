DO PORTAL OVERTUBE



Anitta usou uma de suas redes sociais para confirmar os rumores de que teria se tornado vegana. Os comentários começaram a pipocar entre os internautas quando ela compartilhou uma imagem no começo do ano. Tratava-se de um frame do documentário “Cowspiracy”, que segundo ela, lhe “abriu os olhos para várias coisas”.



Na publicação, a cantora também citava Luisa Mell, que também é adepta do veganismo, o que intensificou os rumores.



“Para esse ano de 2019, meu desafio para mim mesma será tentar mudar ao máximo alguns costumes meus que vão em direção contrária aos meus desejos para o mundo”, escreveu Anitta.



Um perfil que defende o estilo de vida vegano piublicou uma foto da cantora com uma suposta falsa notícia de que ela teria se tornado vegana. Nos comentários, Anitta escreveu: “Já é verdade faz dez dias. Vamos tentando”.



Os internautas que também são veganos comemoram a adesão de Anitta ao estilo de vida. Quem também confirmou que a cantora agora é vegana foi o ator Dado Dolabella.



“Não é mentira, não, irmão. Ela está sem comer nada de origem animal desde o réveillon. Assistiu A Cowspiracy e Terráqueos“, comentou Dado, que também é adepto do veganismo.

