DA QUEM



Danielle Winits postou uma foto em seu Instagram durante uma pausa em uma aula de dança, na quinta-feira (10), na qual aparece de salto alto e um colant "costurado ao corpo", realçando suas curvas.



Porém, entre as muitas mensagens conquistadas pela loira, que foi chamada de "maravilhosa", "linda e "deusa", também estavam as de alguns fãs que acusaram Winits de abusar do Photoshop para afinar a silhueta.



"Exagerou no Photoshop. Kkkk vai voar!", ironizou uma fã. "E esse Photoshop aí. Pesado, hein", escreveu outra.

"Entra em contato se quiser um trampo de Photoshop mais bem feito que esse aí tá embaçado, hein...", disse um internauta. Ela ainda recebeu mensagens como "photoshopou no grau 5. Suaviza aí" e "caraca, estranho demais. Photoshop horrível. Exagerou".

Reprodução/Instagram Danielle Winits é acusada de abusar de Photoshop em foto

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/danielle-winits-posa-em-aula-de-danca-e-fas-acusam-abuso-de-photoshop.html