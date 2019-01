DA QUEM



O ator Garrett Clayton, de 27 anos, que ficou conhecido interpretar o surfista Tanner em nos filmes Teen Beach (2013) e Teen Beach 2 (2015), revelou que foi pedido em casamento pelo namorado de longa data. Há oito anos ele está com Blake Night.



Apesar do pedido de casamento ter sido feito há um ano, a novidade só foi compartilhada pelos noivos na quinta-feira (10).

"Faz um ano desde que @hrhblakeknight me pediu em casamento na Islândia durante a viagem mais linda e no mais lindo dia da minha vida. Nunca vou esquecer o momento em que você se ajoelhou: nervoso, empolgado (claro que eu ia dizer 'sim'). Todo dia com você é repleto de alegria e risadas", começou Garrett.



"Oito anos! Em menos de um mês, vamos completar oito anos juntos, cheios de altos e baixos (90% de altos) e sempre serei grato por você entrar naquele meu restaurante 24 horas quando me mudei para Los Angeles e sonhava em ser ator. Você era um assistente que queria ser escritor. Agora, olhe para nós! Você nunca falhou em me apoiar, me amar, em ser teimoso e ser aquela rocha sensível na minha vida. Um brinde a outros 100 anos de viagens pelo mundo, roubo às suas meias e amor aos nossos bebês, sejam eles cachorrinhos ou bebês humanos. Te amarei para sempre", completou Garrett.



Blake também relembrou a viagem e o pedido de casamento em seu Instagram. "Há um ano eu me ajoelhava na Islândia e pedia para este rapaz casar comigo. Eu estava tão nervoso e empolgado que nem me lembro exatamente o que eu disse (eu estava ensaiando um discurso perfeito por semanas) mas, independente do que eu tenha dito, deu certo: porque ele disse 'sim'!", escreveu Blake.



"Garrett, nós estamos juntos há quase oito maavilhosos anos (oito anos!), E eu amei evoluir ao seu lado. Como qualquer outro casal, nós tivemos nossa cota de altos e baixos - muito mais altos que baixos, eu posso alegremente informar - mas tudo isso nos fortaleceu e nos aproximou ainda mais. Eu admiro muito sua gentileza, sua ambição e sua bunda. Eu persegui você incessantemente depois de vê-lo trabalhando naquele restaurante anos atrás", se declarou Blake.



Ele não parou por aí e continuou nas palavras românticas. "Adoro jogar video games com você, cochilar com você, cuidar do nosso jardim contigo, cozinhar com você, decorar biscoitos com você, correr com você, cantar no carro com você, ouvir você cantar no chuveiro (e no quarto e na cozinha e no carro, e em qualquer lugar), discutindo com você sobre qual filme assistir, vendo você pensar demais em jogos de tabuleiro, escolhendo móveis com você, organizando viagens com você, conhecendo pessoas incríveis graças à você, planejando um futuro com você e construindo uma vida com você. Mas, acima de tudo, amo que você me encoraje a ser uma pessoa melhor. Amo muito você, meu noivo lindo, e estou feliz e me sentindo muito sortudo de poder passar minha vida com você...", finalizou ele. Fofos demais, né?!

Divulgação/Disney Garrett Clayton atuou em Teen Beach e Teen Beach 2, da Disney





Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/ex-ator-da-disney-revela-que-esta-noivo-do-namorado-de-longa-data.html