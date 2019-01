DA REVISTA CRESCER



"Um enorme milagre". É assim que a americana e mãe solteira Katie Page, 35, resume a incrível história dos filhos adotivos, Grayson, 2, e Hannan, 1. E só pode ser mesmo um milagre, afinal, os dois, que tem apenas um ano de diferença, foram adotados por ela em um intervalo de mais de um ano e meio, sem ninguém saber que são irmãos.

“E se eu tivesse dito não? E se eu tivesse dito sim para uma das outras colocações que me pediram para fazer alguns dias antes? E se Hannah tivesse ido para outra família?”, escreveu Katie para o site Love What Matters. “A conexão nunca teria sido feita! Eu não pude acreditar no milagre que acabara de acontecer! É incrível que meus filhos tenham se encontrado", conta.



Entenda "o milagre"



Grayson tinha poucos dias de vida quando foi para os braços de Katie. Como a mãe biológica era usuária de drogas, o menino enfrentou dificuldades para se desenvolver fisicamente. Por isso, Katie preferiu direcionar toda a atenção para ele, antes de partir para outro processo de adoção. Mas quando o pequeno completou 11 meses, ela resolveu que era o momento de buscar uma irmãzinha.



Foram poucas semanas até receber a notícia de que uma menininha havia sido deixada no mesmo hospital em que Grayson nasceu e tinha uma história médica semelhante. "Minha cabeça dizia 'não' porque não fazia sentido e não estava nos meus planos, mas algo dentro de mim mandava eu dizer 'sim'", conta ela. “Eu pensei comigo mesmo: 'Você pode fazer isso, você já fez isso antes'”, completou.



Logo nos primeiros contatos com a bebê, ela começou a perceber os sinais: as duas mães biológicas tinha o mesmo nome e os aniversários das duas mulheres tinham apenas um dia de diferença. "Eles poderiam ter a mesma mãe?", pensou ela. “À primeira vista, as crianças não eram nada parecidas. Além disso, Grayson não tinha nem um ano de idade. É fisicamente possível?", relembra.



Katie entrou em contato com a assistente social para descobrir se eles tinham alguma outra informação sobre as mães biológicas dos bebês, e não ficou surpresa quando a assistente riu da suspeita. Mas a confirmação veio no momento em que Katie ficou frente a frente com a mãe de Hannah. "Quando finalmente fomos apresentadas, soube instantaneamente que estava olhando para a mãe do meu filho", disse ela. “Mas, ao mesmo tempo, eu tive que agir completamente normal e não enlouquecer! Ela me deu pequenos insights sobre sua vida que partiram meu coração. Ela era linda assim como meu filho", conta.



Ah, e a família deve aumentar esse ano: "Nossa aventura continua, porque 13 meses depois que Hannah nasceu, a mãe biológica deu as boas-vindas a outro menino neste mundo que estamos promovendo com grandes esperanças de adotar em 2019", finaliza Katie. Essa história não merecia um filme?!

woodandgraceblog Katie e os irmãos Grayson, 2, Hannah, 1

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2019/01/mae-descobre-que-seus-dois-filhos-adotivos-sao-irmaos.html