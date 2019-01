DO PORTAL OVERTUBE



Raquel Pacheco, mais conhecida como a Bruna Surfistinha, está sendo acusada de aplicar um golpe. A acusação vem de um de seus seguidores nas redes sociais. A denúncia foi exposta pelo jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando desta quinta-feira (10).



De acordo com Leo Dias, a denúncia que ele recebeu fala que a vítima teria depositado dinheiro numa conta bancária de Raquel Pacheco. O objetivo era forma uma parceria para abrir uma sex shop.



“Era R$ 2.500 a parte da sociedade e R$ 100 para comprar a cota de franquias. Eu recebi dois contratos”, contou a vítima ao apresentador do Fofocalizando.



“Receberia também uma porcentagem pela venda dos produtos e o lucro da minha franquia, pelo que eu divulgasse. Inclusive eu montaria um sexy shop virtual meu com a marca Bruna Surfistinha. Eu tinha acertado isso com ela e tenho tudo documentado”, continuou.



Entretanto, a vítima diz que Raquel Pacheco sumiu após receber o dinheiro. “Ela me mandou o contrato, pediu pra eu assinar e devolver pra ela, e depois fazer o acerto. Eu fiz o acerto e depois disso ela sumiu”, revelou a vítima.



A pessoa que fez a denúncia ao jornalista Leo Dias contou ainda que só aceitou a parceria com a Bruna Surfistinha porque receberia um retorno em dinheiro devido a sociedade. “Quis fechar essa proposta inicial porque ela me ofereceu uma outra parte da sociedade que custaria em torno de 25 mil“, disse o anônimo.



Procurada pelo SBT, a assessoria de Raquel Pacheco não foi localizada até o momento em que a matéria foi para o ar.

Fonte: https://portalovertube.com/2019/01/10/leo-dias-expoe-suposto-golpe-aplicado-por-raquel-pacheco-a-bruna-surfistinha/