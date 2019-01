DO G1



Vídeos amadores, sorriso simpático, franja de lado e covers de R&B e pop: assim nasceu a carreira de Justin Bieber. Há dez anos. Nesta sexta (11), fãs estão muito emotivos - e um pouco perplexos - com a década de carreira do cantor canadense.



Nas redes sociais, alguns aproveitaram para relembrar momentos marcantes da trajetória de Bieber, de astro fofo que amava uma baby a dono de um dos maiores hits da década, "Sorry".



Tem fã que acompanha o menino desde o comecinho da carreira e ainda assim está tão desacreditado quanto a gente com esses dez anos.



Durante este tempo, Justin se aventurou no cinema também. Em 2011, estreou nas telonas com um documentário musical com trechos de apresentações na infância, bastidores da carreira e, claro, os shows lotados ao redor do mundo. As fãs não perderam e até arrastaram alguns parentes obrigados.

Sinceramente, eu não sou mais uma fã enlouquecida (faz um tempo desde que ouvi uma música dele), mas saber que já são #10YearsOfBieber me fez sentir com 13 anos outra vez. pic.twitter.com/jOgczJ2vgY — Andie (@SraBohen) 11 de janeiro de 2019

As pessoas olham pra mim e peruntam: pq ser fã dele? Hj eu tenho uma resposta, ele é um dos melhores caras do mundo e n por sua fama ou money e ss pelo seu coração. Eu tinha depressão e ele (msm sem saber) me tirou dela.E eu amo ele,pela nova perspectiva q ganhei #10YearsOfBieber pic.twitter.com/BVKR3YEInU — Lay (@LayDonati) 11 de janeiro de 2019

Há 10 anos, você fez milhares de pessoas sonharem. Fez pessoas sairem de uma tristeza absoluta e fez varias de nós lutar. Fez com que muitas acreditassem em sonhos

Há tem anos vc criou uma nova vida@justinbieber#10YearsOfBieber pic.twitter.com/FvSSiZ7wtj — Amanda (@AmandaPitanga1) 11 de janeiro de 2019

Eu vendo que chegou a hora ♥😍10 ANOS MANO, 10 ANOSSSSSSS VOCÊS TEM NOÇÃO AAAAAAAH #10YearsOfBieber pic.twitter.com/cXdGmTh1MF — Gaby drew (@Gabydrewbiebs) 11 de janeiro de 2019

hoje 11/01/2019, Justin Bieber completa 10 anos de carreira.

cantor canadense que conquistou o mundo e hoje é um dos maiores cantores do pop internacional.

cheio de prêmios e recordes, 96 canções que ele mesmo escreveu.

como não sentir orgulho? #10YearsOfBieber pic.twitter.com/x1oymiCpOV — 11.1.11:11???? (@libizzlex) 11 de janeiro de 2019

Ele é muito meu iti malia

Meu maior orgulho e não me canso nunca de dizer isso #10YearsOfBieber pic.twitter.com/fqcWTwRWjg — Eduarda (@Eduardax19) 11 de janeiro de 2019

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/01/11/justin-bieber-completa-10-anos-de-carreira-e-fas-estao-emocionados-e-um-pouco-perplexos.ghtml