DA QUEM



Graciele Lacerda já começou a se preparar para engravidar de Zezé di Camargo, gestação que ela pretende iniciar no ano que vem. A empresária, que malha desde os 16 anos e mantém uma alimentação saudável há anos, tem feito exames de saúde e inserido vitaminas em sua dieta para estar mais em forma ainda para gerar o seu primeiro filho.



"Eu postei no Instagram muitas fotos de biquíni esses dias e algumas pessoas falaram que eu estava mais magra, que devia estar tomando bomba, anabolizantes... Resolvi explicar então que não tomo veneno! Emagreci porque mudei minha alimentação, optei por usar suplementos manipulados e estou cuidando mais da minha saúde. Tenho feito exames e inserido vitaminas que o meu corpo tem deficiência na minha dieta. Estou fazendo a minha preparação e limpando o meu organismo, ingerindo apenas coisas boas, para eu poder engravidar no ano quem", contou ela, que inseriu o ácido fólico na sua dieta.



Já Zezé segue sua rotina normal e não mudou nada para gerar o novo filho. A fertilização in vitro, fecundação do óvulo com o espermatozoide no laboratório de embriologia, será a escolhida pelo casal. "A preparação dele está de homem normal, sem preparação nenhuma (risos). Mas ele se cuida normalmente. Malha e usa suplementos."



A vontade de engravidar surgiu com o amadurecimento do relacionamento de 13 anos com o cantor. Os dois, que ficaram noivos no dia 12 de junho de 2017, passaram a morar juntos em São Paulo. Graciele conta que foi Zezé quem a convenceu de ter o filho. Ele já tem três filhos, Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, do casamento anterior com Zilu Godoi.



"Ele nunca pensou em ter o quarto filho e nem eu pensava. Eu pensava que não queria. Mas de uns tempos para cá, depois que começamos a morar junto, ter uma maior convivência e maturidade, a vontade foi aparecendo. Começamos a sentir falta de mais esse elo entre a gente. Aconteceu naturalmente e mais para ele. Cheguei a essa decisão por causa dele. Uma vez, a gente voltando de viagem, ele virou do nada para mim e falou que era para eu começar a pensar nisso porque já estava com 38 anos e se eu quisesse, teria que me preparar porque ele não queria esperar muito tempo. Ele conversou comigo e pediu para eu pensar direitinho. Foi quando comecei a avaliar tudo e decidi me preparar esse ano para no ano que vem fazer um baby", relembra.



Mas antes de ter mais um filho, Graciele afirma que vai subir ao altar com o sertanejo. "Antes a gente vai casar. Não sei quando ainda."

