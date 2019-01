DA REVISTA MONET



A filha do rapper R Kelly compartilhou no Instagram uma carta aberta tratando das acusações de assédio e abuso contra o pai dela. Hoje aos 21 anos, também cantora Buku Abi chamou o pai de monstro, disse estar devastada pelos crimes dele e também afirmou estar rezando pelas famílias e mulheres vítimas do rapper.



“Para as pessoas que acreditam que eu deveria estar falando sobre tudo o que está acontecendo, eu só quero que vocês compreendam que falar em devastação é subestimar o que eu estou sentindo”, escreveu a artista em um dos três Stories compartilhados por ela na rede social.



As acusações de abuso e assédio contra R. Kelly são de longa data, mas foram todas reunidas em um documentário recém-lançado pelo canal norte-americano Lifetime. Batizado de ‘Surviving R. Kelly’ (‘Sobrevivendo a R. Kelly’, em tradução livre), a obra reúne o depoimento de vítimas do músico, incluindo várias que teriam sido abusadas quando ainda eram menores de idade e algumas que teriam sido feitas escravas sexuais dele.



Em seu depoimento, Buku Abi ainda diz: “Eu rezo pelas famílias e mulheres afetadas pelas ações do meu pai. Acreditem, eu fui profundamente afetada por tudo isso. No entanto, está sendo muito difícil processar”. Segundo a artista, ela, a mãe e os dois irmãos não falam com R. Kelly há anos.



“Eu não tenho nenhum relacionamento com o meu pai, nem falo em nome dele ou a favor dele. Eu, minha mãe e meus irmãos jamais apoiaríamos qualquer coisa negativa que ele tenha feito ou continue a fazer. O mesmo monstro que vocês estão me confrontando é o meu pai. Tenho consciência de quem e do que ele é. Eu cresci naquela casa”, escreveu.



Por causa das acusações presentes no documentário, R. Kelly está sendo investigado pelas autoridades dos estados de Chicago e Georgia, nos Estados Unidos. O músico nega as acusações. Segundo a imprensa internacional, ele teria confidenciado a amigos que acredita que as acusações são frutos de desavenças pessoais e vinganças.

Instagram O desabafo da filha do rapper R. Kelly, a cantora Buku Abi





Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/01/filha-faz-carta-aberta-condenando-cantor-r-kelly-soterrado-por-acusacoes-de-assedio-monstro.html