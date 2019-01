DA QUEM



Xuxa adora compartilhar um pouco do seu menu no Instagram desde que se tornou vegana, em fevereiro do ano passado. Porém, ela não esperava receber um convite inusitado ao postar um registro de um prato nas suas redes sociais.



Uma seguidora decidiu convidá-la a experimentar um famoso quitute nordestino, com carne na receita. "Xuxa, você já comeu buchada de bode? Se não, convido você para um almoço aqui em Lagoa do Carro, em Pernambuco", perguntou a fã. Sem perder o bom humor, Xuxa deu uma resposta ainda mais inusitada para ela. "Obrigada. Fica para a outra vida", disparou.



O convite da fã dividiu os internautas: alguns acharam que ela só quis ser simpática enquanto outros reclamaram da falta de noção. "Além de carnista, é debochada", reclamou uma. "Creio que ela só se confundiu", opinou outra. "Falta de respeito", definiu uma terceira.



