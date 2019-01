DA QUEM



Aretha Franklin morreu há cinco meses, mas a diva do soul continua em evidência após ser envolvida em várias polêmicas sobre sua herança e supostas dívidas de impostos atrasados.



Uma novidade surgiu no caso nesta sexta-feira (11), e a polícia de Michigan já estaria investigando. Segundo o TMZ, a cantora poderia ter sido roubada antes de morrer, no último agosto, e teria perdido bens e dinheiro.



Ainda de acordo com a imprensa internacional, foi apresentado um relatório de bens da cantora antes de ela morrer, em meados de junho. Agora, a polícia afirma que boa parte do dinheiro está faltando.



Após a morte de Franklin, suas finanças foram minuciosamente conferidas, avaliando propriedade e bens. A cantora supostamente deveria mais de US$ 6,3 milhões - o equivalente a R$ 23,3 milhões, na cotação atual.



Entenda o caso



De acordo com o TMZ, a dívida de Aretha é relativa a impostos devidos a partir de 2012 e incluindo 2018. Além de dever ao Tio Sam, a cantora também está sendo cobrada por um de seus advogados, que pede US$ 54 mil (R$ 209 mil) para cobrir honorários também desde 2012. O espólio de Aretham ainda está às voltas com uma editora pedindo US$ 136 mil (R$ 526 mil) de royalties relativos à canção "Angel", de 1973.



Aretha, que morreu de câncer no pâncreas, não deixou testamento e, pela legislação americana, sua fortuna, estimada em US$ 80 milhões, será dividida entre seus quatro filhos: Clarence, 63, com Donald Burkle; Edward, 61, com Edward Jordan; 54, Ted White Jr., com Ted White; e Kecalf Cunningham, 48, com Ken Cunningham.

