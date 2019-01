DA QUEM



Queria a gente ter essa facilidade de reconquistar as curvas após a gravidez, né? A top sul-africana Candice Swanepoel, de 30 anos, mamãe de dois, posou para um ensaio com maiôs cavados e fez bonito.



Nas fotos feitas ao ar livre para a TropicofC, linha de trajes de banho assinado pela supermodelo, ela exibiu a silhueta esbelta apenas 7 meses depois de sua segunda gravidez; e com direito a fotos de frente e verso do corpinho!



Candice, que é casada com o modelo brasileiro Hermann Nicoli, é mãe de dois meninos: Anacã, de 2 anos e 3 meses, e de Ariel, que nasceu em junho do ano passado.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/mae-de-dois-candice-swanepoel-posa-de-maio-cavado-7-meses-apos-parto.html