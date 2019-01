DA REVISTA MONET



Larissa dos Santos, que participou do reality de casamento 90 Dias Para Casar, exibido pelo TLC, ao lado de seu marido Colt Johnson, está acusando o seu companheiro de agressão. Em imagens publicadas no Instagram, a brasileira aparece com o rosto ferido e ensanguentado, o corpo arranhado e o dedo cortado.



De acordo com o TMZ, a agressão teria acontecido após Larissa flagrar Johnson com conteúdos pornográficos. Os dois brigaram quando a brasileira encontrou emails de uma site de vídeos pornôs no celular de seu marido. Johnson teria criado uma conta no site que usava para assistir aos vídeos.



ohnson também acusa sua esposa de agressão. Uma imagem também publicada no Instagram mostra ele com os lábios ensanguentados. A brasileira diz que arranhou Colt para se defender durante as agressões.



“Olá, pessoal. Eu estava nervosa achando que eu seria presa porque quando eu tentava ligar para a polícia, Colt pegou o telefone da minha mão e os chamou para me prender”, escreveu Larrissa em um post na rede social. “Essa vida de abuso e manipulação acabou. Recebi atendimento médico e estou segura na casa de meus amigos”.



Histórico de confusões



No final de novembro, Larissa foi presa em Las Vegas após trocar agressões com Johnson. Mas ela foi mais tarde liberada após as acusações contra ela serem retiradas pelos investigadores responsáveis pelo caso.



A brasileira e seu marido voltaram a ser notícia em sites norte-americanos no começo de dezembro quando foi descoberto que ela e Johson já eram casados quando entraram no programa para noivos.



Where is my flowers?



Larissa virou meme com um vídeo gravado assim que desembarcou em um aeroporto nos Estados Unidos para participar do programa. Antes de dizer qualquer outra palavra, ela questinou Johnson 'Where is my flowers?' (Onde Estão Minhas Flores?).

