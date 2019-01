DA REVISTA GLAMOUR



Luca Bueno, filho mais novo do narrador esportivo Galvão Bueno, compartilhou em seu canal no Youtube um vídeo mostrando o jatinho particular de sua família. No vídeo "Nosso avião particular", ele mostra o interior da aeronave em uma viagem da família para a praia. O canal de Lucas contabiliza mais de 745 mil seguidores.



Ao lado do pai e da mãe, Desirée Soares, além do cachorrinho de estimação, o garoto registrou como é a aeronave por dentro e por fora (tem até monograma com o nome da família). Ostentação!



O jovem resolveu explicar o motivo pelo qual havia gravado o vídeo, publicado nesta sexta-feira, 11.



"Sei que tem vai ter um monte de gente que vai xingar, falar mal nos comentários. 'Ai, filhinho de papai', 'ai, Luca rico, chato, bobo'. Tenho uma mensagem pra essas pessoas. Você vai ver que perguntei para o pessoal que me segue se realmente queriam esse vídeo, porque senão nem ia fazer. Esse vídeo é para o pessoal que realmente gosta de mim, que está interessado no que eu faço e que sabe que não estou, de maneira alguma, tentando me exibir, mostrar o que tenho, que 'sou melhor que você'", contou Lucas de 17 anos.

Veja o vídeo:





Fonte: https://revistaglamour.globo.com/Celebridades/noticia/2019/01/lucas-bueno-mostra-aviao-particular-da-familia-nao-estou-tentando-me-exibir.html