DO EXTRA



E se você um dia acordasse e percebesse que não consegue ouvir a voz dos homens, só dos homens? Roteiro de filme? Não, aconteceu com uma jovem chinesa identificada apenas como Chen.



De acordo com o "Daily Mail", Chen foi para a cama sentindo enjoo e um estranho zumbido nos ouvidos. Ao acordar, a chinesa não conseguia ouvir a voz do namorado.



Chen se dirigiu às pressas a um hospital de Xiamen (China). Foi atendida pela otorrino Lin Xiaoqing, a quem ouvia perfeitamente. Porém, quando outro paciente - do sexo masculino - entrou no consultório falando, Chen reviveu o pesadelo de horas antes. O rapaz abriu a boca e ela voltou a ficar "surda".



A médica diagnosticou Chen com "perda de baixa frequência auditiva", uma condição rara que corta certas fequências sonoras associadas à voz masculina.



O problema da perda "seletiva" de audição estaria associado a estresse, e Lin espera que a paciente se recupere totalmente com tratamento.



Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/chinesa-acorda-percebe-nao-conseguir-ouvir-voz-de-homens-23363744.html