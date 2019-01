DA QUEM



Mais uma polêmica surgiu, na madrugada desta sexta-feira (11), envolvendo a família de da Duquesa de Sussex Meghan Markle, esposa do príncipe Harry. De acordo com o site TMZ, desta vez o alvo é Thomas Markle, irmão da duquesa por parte de pai.



Thomas foi detido pela polícia por dirigir alcoolizado no estado do Oregon, nos EUA. De acordo com oficiais, Thomas fez o teste do bafômetro e foi confirmado que ele estava com uma taxa de álcool no sangue bem acima da média permitida para a condução de veículos. A lei determina uma taxa de 0,8 e Thomas ultrapassou o limite, sendo constatado 1,1.



Thomas, que é filho de Thomas Markle Sr, também pai de Meghan, foi levado a um centro dedicado ao controle de substâncias chamado Grants Pass e teve seu veículo detido. De acordo com a imprensa, Thomas não tem contato com Meghan. Ele, inclusive, teria enviado uma carta ao príncipe Harry, em abril, um mês antes do casamento real, na qual disse: "não é tarde demais. Meghan, obviamente, não é a mulher certa para você".



Ao TMZ, o pai de Meghan e Thomas chegou a revelar que o filho é alcoólatra. "Meu filho tem um prblema sério e precisa de ajuda. Espero que ele consiga". Samantha Markle, também meia-irmã de Meghan e irmã de Thomas, ainda revelou ao site que "o problema de Thomas com a bebida não está relacionado com Meghan, pois ele sempre bebeu".

