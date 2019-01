DA QUEM



Rodrigo Faro e Vera Viel estão aproveitando muito os dias de férias nesse início de ano. Coladinhos, o casal posou nesta sexta-feira (10) durante um passeio de barco por Angra dos Reis, onde passaram a virada do ano com as três filhas e amigos, incluindo Angélica e Luciano Huck.



Nos comentários, os seguidores do apresentador elogiaram muito o clique romântico, mas gostaram mesmo foi da boa forma de Rodrigo. "Bonitão", escreveu uma seguidora. "Já sei que a Vera não passa fome", brincou outra.



Juntos há 22 anos, o casal é pai de Clara, de 13 anos, Maria, de 10 e Helena, que completou 6 anos no último dezembro e ganhou uma festa luxuosa em São Paulo inspirada no filme infantil A Bela e A Fera.



Rodrigo está se preparando para interpretar Silvio Santos em uma cinebiografia. O filme será baseado no livro Silvio Santos: A Biografia, de Marcia Batista e Anna Medeiros, que teve os direitos comprados pela produtora Paris Entretenimento.



A história de Silvio será mostrada desde os tempos de camelô, vendendo canetas, até o sucesso na televisão. A trama vai mostrar também momentos difíceis na vida de Silvio, como o sequestro de uma de suas filhas, Patrícia Abravanel, em 2001.



