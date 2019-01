DA QUEM



Luan Santana já começou 2019 cuidando mais da saúde e da boa forma! O cantor postou uma foto de camiseta e bermuda na academia, antes de um show em Goiás, que acontece nesta sexta-feira (11).



"Treininho antes de ir pro Goiás, né?! Hoje tem Caldas Novas. Boraaa. Começou 2019!", escreveu ele, que deixou os braços torneados à mostra e fez a alegria de muitos fãs que o seguem no Instagram.



O clique do momento "tá pago" de Luan recebeu uma enxurrada de elogios de fãs, que ficaram "babando" pelo sertanejo galã. "Moleque tá forte", comentou um fã. "Eita, homão", elogiou uma moça. "Menino fitness, nem parece que come batatinha no avião de pós treino hahahaha", brincou outra.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/de-regata-luan-santana-encara-academia-e-fas-piram-homao.html