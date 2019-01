DA QUEM



Ieda Wobeto surpreendeu seus seguidores com um clique ousado nesta sexta-feira (11). Na beira de uma piscina, a ex-BBB de 72 anos, posou apenas com um maiô branco com estampa, mostrando que está com tudo em cima.



A foto foi tirada em Buenos Aires, na Argentina, e rendeu diversos elogios para a ex-sister. "Belíssima", "maravilhosa" e "como sempre, linda" foram apenas alguns deixados por seus seguidores nos comentários da publicação.



Ieda visitou nossos hermanos acompanhada de seu namorado, Marcelo Gomes. 30 anos mais novo, o advogado se derreteu pela amada com um clique tirado durante o passeio e uma legenda apaixonada.



"Era uma vez... As melhores estórias ou histórias começam assim... e não poderia ser diferente com a nossa!!! Hoje estamos em nosso último jantar dessa viagem especial!!! Sentados nessa mesa, te olho e me sinto enebriado pelos sentimentos que saltam em mim, em meus olhos... Planejamos a viagem logo no comecinho dessa nossa historia, querendo fugir dos roteiros mais badalados, mais conhecidos, curtir um lugar em comum e criar uma nova perspectiva chamando o lugar de nosso!!! Sem regras, sem turistadas, curtimos uma verdadeira paixão... Sem regras e previsões sobre o que fazer... caminhando pelas ruas, de mãos dadas, abraçados, sorrindo e felizes até encontrar um bom vinho, um sandwich ou uma simples lugar para namorar e enamorados ficarmos... dias de preguiça na piscina, sorrindo e conversando por horas, traçando planos, projetos, revendo outros e assim passaram os dias... Mágicos, felizes e verdadeiros!!!



O era uma vez da o tom de lúdico para esse conto de verdade e permitiu que duas vidas, hoje, seja chamada de nossa!!! Celebramos o Amor, Carinho, Respeito, Admiração e tantas outras coisas... mas quero, aqui, Celebrar você!!!! O sentido que nesses 4 meses tem dado aos meus dias!!! Desde que nos conhecemos não desgrudamos e estamos juntos todos os dias para tudo e por tudo!!! Passamos esse Revellion de forma única! Amando, olhos nos olhos, eu por você e você por mim... entregues desde um tango de arrepiar o corpo inteiro até a contagem regressiva ao som de David Guetta... Momentos que marcaram nossas vidas, que hoje faz parte da construção do nós, desse amor e história de Amor para chamar de nossa!!! Para alguns não passa de uma estória, uma fabula, que nesse enredo torcem para que possamos nos perder... Mas esse conto foi escrito e é narrado por Papai do Céu... Nosso jantar esta terminando, estamos na sobremesa para encontrar o @felipebandmotors e @annaaguileragomes encerrando esse ciclo de viagem com chave de ouro!!! Amo você minha companheira, minha menina, minha Parceira....", escreveu.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/ieda-wobeto-impressiona-com-clique-sexy.html