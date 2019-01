DO G1



O cardápio da festa de casamento de Jéssica e Matheus tinha cerveja na garrafa, tiras de bacon e hambúrguer. O valor gasto no boteco e na lanchonete não passou de R$ 40. Tudo isso, para que o casal pudesse economizar para a tão sonhada viagem de lua de mel.



Depois do sim, do beijo e do “felizes para sempre” da cerimônia religiosa, o casal chamou os convidados, de uma maneira bem descontraída para comemorar: “E ai, vamos tomar uma?”. A noiva contou que alguns convidados não acreditaram e até foram embora.



"Ou era a festa ou a era viagem. Não pensei duas vezes em escolher a viagem", diz a noiva Jéssica Mello Nascimento, de 28 anos. A noiva, aliás, conta que não sonhava tanto com a festa, e sim, se preocupava mais com a cerimônia religiosa e em ter o passaporte em mãos.



O noivo, Matheus Henrique Constantino dos Santos, de 29 anos, acredita que a escolha foi para aquilo que era essencial. "Quando tivemos a ideia do casamento, não colocamos a festa para principal. Focamos na cerimônia religiosa, que a gente acredita que é mais importante."



Os noivos casaram na Catedral de Sant´Anna, em Mogi das Cruzes numa cerimônia para 200 pessoas. A ideia da festa foi abortada de vez quando a lista de convidados chegou a 300 pessoas.



“Iríamos gastar coisa de R$ 50 mil, sendo que tem festas que chegam até R$ 100 mil. No nosso casamento gastamos cerca de R$ 23 mil, somando músicos, decoração, trajes e foto. Para a viagem levamos R$ 15 mil para 15 dias em Portugal. Isso não chega aos pés dos gastos que teríamos com uma festa”, conta a noiva.



Cerca de 15 pessoas, entre familiares e amigos, aceitaram o convite e foram até um tradicional boteco da cidade. “Nós fizemos a nossa própria festa. Tinha uma galerinha na calçada e quando viram o carro chegando começaram a aplaudir e assobiar."



Além do público, o dono do bar, que é amigo do pai da noiva, também ficou animado com a visita dos recém-casados e quis até tirar foto com o casal. Se em uma festa de casamento “normal” a decoração fica por conta de flores e luzes, a festa de Jéssica e Matheus teve camisetas de times penduradas na parede e pratos e copos secando na pia do bar como plano de fundo para as fotos.



Entre banquetas, cadeiras de plástico, estantes de salgadinhos e barraca de espetinhos, os convidados foram se ajeitando para a festa, com direito até a brinde.



O motorista do Chevrolet Bel air, que também entrou na festa no bar, ainda levou os noivos para dar uma volta pela cidade e continuar a comemoração do casamento. Dessa vez, a segunda parada, a dois, foi na hamburgueria preferida do casal.



“Lá fomos a sensação. Nós avisamos o dono que tínhamos acabado de casar e estávamos indo para lá, mas ninguém acreditava. Hamburgueria é como se fosse a nossa marca registrada. Toda vez que marcávamos de sair durante o namoro era para comer um lanche. A galera perguntava para qual revista era o ensaio que a gente estava fazendo. Todo mundo olhava para nós e alguns ainda vieram na nossa mesa para nos dar os parabéns", relembra a noiva.



Começo da história



A história de Jéssica e Matheus é mais uma daquelas de reencontros após anos. Quando Matheus tinha 12 anos, ele treinava futsal com o pai de Jéssica. Dez anos depois, já que a carreira de jogador não deu certo, Matheus convidou alguns amigos da faculdade de engenharia para o seu aniversário.



Uma amiga de Jéssica estava na lista de convidados e chamou a amiga para a festa. No primeiro reencontro, Matheus disse que já se lembrou daquela menina que conheceu na infância. Entre alguns drinks, o casal deu o seu primeiro beijo e, desde então foram quatro anos de namoro e três de noivado.



Como diz o ditado que “quem casa, quer casa”, além das preocupações com o casamento, havia a busca por um imóvel e pela aprovação do financiamento. O casal conta que em 2018 os sonhos começaram se concretizar, já que Jéssica foi aprovada em um concurso público e eles encontraram o imóvel ideal para chamar de lar.



Matheus conta também que não "floriou muito", como ele mesmo diz, o pedido de noivado e a divulgação do casamento. "Quando fomos noivar, reunimos a família em uma churrascaria e contamos que estávamos noivos. A notícia do casamento, nós só avisamos da data para a família não marcar nada até que entregássemos os convites."



Agora vai!



Casamento marcado, grana curta e o casal se envolveu nos preparativos da cerimônia: montaram uma linha de produção para a confecção dos convites e trocaram o bem-casado por suculentas na hora de presentear os convidados.



Depois da decisão de que não haveria a festa, os noivos contam que algumas pessoas estranharam. Mesmo assim, antes do casamento, eles preparam um almoço para a família e os padrinhos.



“Foi para não passar em branco. Chamamos pais, padrinhos e avós. Foi tudo bem simples e gostoso no melhor estilo a grande família”, conta Jéssica.



A Lua de Mel



Com o passaporte em mãos, o destino escolhido para a viagem foi Portugal. Durante 15 dias o casal passou por cidades como Lisboa, Sintra, Évora, Coimbra, Fátima, Aveiro, Batalha, Porto, Braga, Guimarães e Óbidos. De quebra, ainda tiveram um dia em Roma para visitar o Vaticano.



"A Jéssica sempre gostou muito de viajar. Sempre que temos uma folga, ou um feriado prolongado, vamos para algum lugar que não conhecemos. Aproveitamos muito mais a experiência de 15 dias viajando do que teríamos em 4 ou 5 horas de festa. Conhecer outra cultura, outro país, ter essa primeira experiência fora, foi muito gostoso."



O noivo acredita que a escolha valeu a pena e ressalta os aprendizados que teve ao lado da esposa durante a viagem.

May Rabello/divulgação Muitos convidados não acreditaram na comemoração e não foram até o boteco com os noivos





Fonte: https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/01/12/noivos-comemoram-casamento-em-boteco-de-mogi-para-economizar-para-lua-de-mel.ghtml