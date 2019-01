DA QUEM



Mari González está aproveitando o verão, e seus seguidores curtindo as fotos impressionantea que ela publica em suas redes sociais. No fim da noite da última sexta-feira (11), a morena divulgou uma foto em que aparece de biquíni em Pontal do Atalaia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.



A imagem chamou atenção por evidenciar um cenário paradisíaco e o corpão da morena, com a barriga negativa e chapadíssima. "Que diazão mais lindoooo! Pura energia boa", disse ela na legenda.



Os fãs se impressionaram com a beleza de Mari e lotaram sua caixa de mensagens de elogios. "Gente, linda é pouco!!", disse uma internauta.



Em outra publicação, ela apareceu com o namorado, Jonas Sulzbach, e aproveitou para se declarar. "E esse bem que você me faz heinn", disse ela, apaixonada.

Reprodução/Instagram Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez





Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/mari-gonzalez-impressiona-com-barriga-chapadissima-em-cenario-paradisiaco.html