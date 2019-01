DO G1



Kelvin Mendes tem só 25 anos, mas já é uma referência quando se trata de fantasias de Carnaval. Só no ano passado, ele vestiu 10 mulheres para o desfile no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, além de várias outras no Rio e em ensaios técnicos.



Entre suas clientes famosas estão Wanessa Camargo, Lívia Andrade, Lexa, Dani Bolina, Tati Minerato e Tânia de Oliveira.



O que todas elas têm em comum é o desejo de ser "a mais bonita" da avenida. "Elas querem se sentir deusas, ou uma melhor do que a outra. Aquele ego de mulher, né? Tem de estar mais bonita do que a outra, é uma disputa", diz ele, aos risos.



Kelvin tanto desenha os modelos quanto recebe os croquis dos carnavalescos das escolas para produzir a fantasia. Um modelo simples desenvolvido por ele para um ensaio técnico custa a partir de R$ 500, mas pode chegar a R$ 20 mil o preço da fantasia oficial (que é desenhada pelo carnavalesco) e a presença dele para vestir a mulher no dia do desfile. Ele só tem ajuda de uma costureira, a Edileuza, que trabalha com ele há 2 anos.



O estilista é famoso por valorizar o corpo da mulher abusando de transparência, mas apostando no luxo de brilhos e pedrarias. "Minha marca é a mistura dos mundos de carnaval com o de drag queens, ou seja, muito brilho e transparência. Tem de ter esse toque luxuoso, esse brilho sempre", diz Kelvin.



História



Kelvin nasceu e cresceu em Osasco, na Grande São Paulo, e começou a carreira como estilista aos 19 anos. Filho de mãe funcionária pública e pai metalúrgico, ele começou a se interessar pelo mundo dos brilhos e paetês quando foi trabalhar em um ateliê no Centro, onde ficou por seis meses. "Aprendi lá na raça, na prática, nunca fiz curso".



Depois, Kelvin decidiu trabalhar por conta própria. Há seis meses, ele se mudou para o bairro de Nossa Senhora do Carmo, Zona Leste de São Paulo, onde montou seu ateliê. Já são seis anos de experiência.



No ano passado, Kelvin fez uma fantasia em duas horas para Priscilla Canhoto, destaque da X-9, que fez a encomenda de última hora depois de ter tido um problema com um ateliê, que não entregou a peça. "Foi o dia mais corrido da minha vida. Fiz em duas horas e fui para o Anhembi", relembra ele.



Já a fantasia mais difícil que Kelvin já fez foi a de Tânia Oliveira, da Dragões da Real, em 2018. "Trabalhei praticamente 24 horas durante 4 dias. Foi a mais desafiadora que fiz na vida por causa da quantidade de pedrarias", relembra ele.



Quando acaba o Carnaval, Kelvin continua vestindo capas de revistas para festas e drag queens para eventos. Ele copiou o vestido da Beyoncé na cerimônia de entrega do "Billboard Music Awards" de 2011. "Foi um dos trabalhos mais complexos que já fiz. Foram três dias seguidos montando a roupa no corpo da modelo", conta.



Trabalhando tanto com carnaval, se engana quem pensa que Kelvin tem uma escola do coração. "Eu torço para várias. Se tiver uma fantasia minha na avenida, estou torcendo", diverte-se.

Três trabalhos de Kelvin: Tânia de Oliveira em 2018, na fantasia mais trabalhosa da carreira de Kelvin; Priscila Canhoto, destaque da X-9, com a fantasia que ficou pronta em duas horas e Dani Bolina com um look para o lançamento do CD de sambas do carmaval de 2018, promovido pela Liga SP





