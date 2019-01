DA VEJA



O filme Black Mirror: Bandersnatch, primeiro longa interativo da Netflix para o público adulto, foi acusado de plágio pela editora infantil Chooseco, responsável pela publicação da série Escolha Sua Aventura – livros com diferentes desfechos, tais como o jogo de vídeo game mostrado na trama do filme interativo.



Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o serviço de streaming tenta obter uma licença para utilizar a estrutura interativa da série infantil desde 2016, mas não obteve sucesso. Atualmente, o estúdio 20th Century Fox detém os direitos cinematográficos e televisivos dos livros.



Além da estrutura, a Chooseco apontou que o slogan “Escolha Sua Aventura” foi repetido em uma das cenas do filme – e não foi a primeira vez. Segundo os advogados da companhia, “pelo menos em uma outra ocasião anterior ao lançamento de Bandersnatch, a Chooseco enviou uma solicitação por escrito para a Netflix pedindo para que a marca ‘Escolha Sua Aventura’ não fosse usada em estratégias de marketing para seus programas de televisão”.



A editora também afirmou que a falsa associação entre o longa interativo e a série Escolha Sua Aventura causou prejuízos à reputação da empresa, com o filme sendo classificado como “sombrio” e “desconcertante” no documento que dá início ao processo.



Alegando também concorrência desleal, a Chooseco pede uma indenização de 25 milhões de dólares ou uma porcentagem dos lucros do serviço de streaming com a nova produção de Black Mirror.

Fonte: https://veja.abril.com.br/entretenimento/netflix-e-processada-por-plagio-em-filme-interativo-de-black-mirror/