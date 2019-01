DA QUEM



Eliana está em Aspen, nos Estados Unidos, curtindo férias em família. Em seu Instagram, a apresentadora publicou algumas fotos em que mostra momentos do primeiro dia na neve com o noivo, Adriano Ricco, e o filho, Arthur. "E terminou assim!! #diversao #vacation #ski #familiafeliz", disse ela na legenda.



Os fãs ficaram encantados com a imagem e decidiram deixar uma série de elogios no perfil da apresentadora. "Você merece todo este carinho e está família linda", disse uma internauta.



Anteriormente, a apresentadora já tinha publicado um clique mostrando o filho, de 7 anos, conhecendo as baixas temperaturas pela primeira vez. "O dia começou assim: com Arthur encantado ao ver a neve pela primeira vez. #ferias #vacation #snow #ski #familia #truelove", disse.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/eliana-curte-ferias-em-aspen-com-o-noivo-e-o-filho-familia-feliz.html