Em vídeos, Julia aparece tentando dar uma lambida no rosto do ator

QUEM



Em meio a rumores de que Nego do Borel já fez a fila andar e atualmente estaria com a atriz Duda Reis, ex de Thomaz Costa, foi a voz do ator ser visto em momento de descontração com a ex do cantor, Julia Schiavi.

Julia, que está solteira desde agosto, quando chegou ao fim seu namoro de 1 ano e 10 meses com Borel, foi vista aproveitando um festival de música em Maresias, no litoral de São Paulo.

Em vídeos, Julia aparece tentando dar uma lambida no rosto do bonitão, que também é ex-namorado de Larissa Manoela.

O namoro de Borel e Julia acabou em agosto e foi confirmado pelo ex-casal na web. "Em respeito aos nossos seguidores, eu e o Nego do Borel não estamos mais juntos! Peço apenas de coração que respeitem!", escreveu Julia.

No Carnaval do ano passado, Julia e Borel já haviam terminado a relação e até se excluíram de suas redes sociais. Na época, Júlia usou seu Instagram Stories para explicar o porquê de ter detelado tudo de Nego do Borel de seu perfil.

"Sempre fui assim com relacionamentos. Apago todas as fotos, faço a pessoa parar de me seguir (meu Instagram é bloqueado). E paro de seguir o próprio. Acho que se acabou, acabou. Não tem por que um ficar com as fotos ali pra alguns que ainda não se atualizaram achar que ainda existe algo", publicou a loira.