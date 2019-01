CONTIGO



A eliminação de Fábio, participante escalado para o Big Brother Brasil 19 pegou os fãs do programa de surpresa.

Após a eliminação, muita especulação rondou as redes sociais.

Segundo o site Notícias da TV, o motivo da eliminação do lutador foi que ele tem um contrato com uma marca de roupas, o que não é permitido pelo contrato do programa.

Segundo a publicação, há uma cláusula que fala justamente sobre o tema.

Fábio não teria informado para a TV Globo o patrocínio, o que causou sua pronta eliminação.

Leia o comunicado completo sobre a eliminação de Fábio:

"Fábio é desclassificado do BBB19

O atleta de MMA do Rio Grande do Sul, Fábio, de 27 anos, foi desclassificado do BBB19. A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído.

O BBB19 estreia nessa terça-feira, dia 15, depois de ‘O Sétimo Guardião’, com 17 participantes."