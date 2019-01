QUEM ONLINE



Maju Coutinho decidiu fazer uma homenagem às colegas jornalistas negras. No último sábado (12), no Instagram, a apresentadora publicou uma foto em que aparece com uma camiseta que lista todas as profissionais bem sucedidas do jornalismo brasileiro.



A camiseta começa a referência com a própria Maju. Em seguida, a lista continua com Glória (Maria), Zileide (Silva), Flávia (Oliveira), Joyce (Ribeiro), Luciana (Barreto) e Dulcineia (Novaes).



"Curtir parte do sábado com este time no peito, bixo!", disse a jornalista na legenda da imagem.

Logo que publicou a foto, muitos fãs se emocionaram com a atitude e elogiaram Maju. "Que representatividade!", vibrou uma seguidora.



Quem se posicionou e agradeceu a homenagem foi Glória Maria. "Que lindo! Obrigada pelo carinho por todas nós", disse a jornalista do Fantástico à colega.