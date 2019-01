DO G1



O perfil “Egg Gang” no Instagram renovou o sentido do ditado que diz que: “sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe”. A conta, criada para tirar o recorde de Kylie Jenner no Instagram por ter a foto mais curtida na rede social, conseguiu mais de 25 milhões de cliques - até a manhã desta segunda-feira (14) – e superou os 18 milhões antes conquistados pela socialite.



Em sua descrição na conta, a "egg gang" convocava os internautas para se unir ao projeto. “Vamos criar um recorde juntos e ter a foto mais curtida do Instagram. Vamos vencer o recorde atual, mantido por Kylie Jenner (18 milhões)! Nós vamos conseguir”, incentivava a legenda do único post da conta.



A publicação de Kylie Jenner que até então detinha o recorde na rede foi posado pela socialite em 6 de fevereiro de 2018. A imagem mostra a mãozinha da pequena Stormi, que tinha acabado de nascer, agarrando o dedo da mamãe, integrante da família Kardashian.



Kylie não se calou ao perder o recorde e entrou na brincadeira (ou seria na guerra?), fazendo um post em resposta. No vídeo, ela aparece quebrando um ovo e colocando em um asfalto quente.

Reprodução/Instagram Imagem de ovo é a foto mais curtida no Instagram e já conta com mais de 25 milhões de likes





Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/01/14/foto-de-ovo-supera-kylie-jenner-em-recorde-de-post-com-mais-curtidas-no-instagram.ghtml