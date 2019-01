DA REVISTA MONET



A cantora Lady Gaga empatou com a atriz Glenn Close na categoria de Melhor Atriz do Critics Choice Awards 2019, evento considerado prévia da cerimônia do Oscar.

As duas celebridades receberam troféus pela mesma categoria durante o evento anual organizado pela Associação de Críticos dos Estados Unidos. Enquanto Gaga levou por ‘Nace uma Estrela’ (2018), Close recebeu o prêmio por ‘A Esposa’ (2018).



A vitória compartilhada pelas duas atrizes ameniza a tensão causada pelo Globo de Ouro 2019, que deu o troféu de Melhor Atriz em Drama para Close, levando os fãs de Gaga a protestarem nas redes sociais pela derrota da cantora.



Em seu discurso, Close afirmou: “Estou tão emocionada, um empate! O mundo nos coloca uns contra os outros na nossa profissão. E eu sei que nós, mulheres dessa categoria, celebramos umas às outras e estamos orgulhosas de estarmos juntas nessa sala”.



Além de agradecer o noivo, Gaga também mencionou em seu discurso o ator e diretor de ‘Nasce uma Estrela’, Bradley Cooper. Depois ela brincou em relação ao empate com Close: “A minha mãe e a Glenn são boas amigas - estou muito feliz que você venceu hoje a noite. Eu estou muito honrada”.



Também houve empate na categoria Melhor Atriz em Série Limitada, entre Amy Adams, por ‘Sharp Objects’, e Patricia Arquette, por ‘Escape at Dannemora’. Na categoria Melhor Filme, a vitória foi de ‘Roma’, que também deu a Alfonso Cuarón o prêmio de Melhor Diretor. Christian Bale ficou com o troféu de Melhor Ator, por ‘Vice’. O ator Mahershala Ali levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante e a atriz Regina King de Melhor Atriz Coadjuvante. Confira a lista completa dos vencedores:



Melhor Filme: ‘Roma’;

Melhor Ator: Christian Bale, por ‘Vice’;

Melhor Atriz: Glenn Close, por ‘A Esposa’, e Lady Gaga, por ‘Nasce uma Estrela’;

Melhor Ator Coadjuvante: Mahershala Ali, por ‘Grenn Book - O Guia’;

Melhor Atriz Coajuvante: Regina King, por ‘Se a Rua Beale Falasse’;

Melhor Jovem Atriz/Ator: Elsie Fisher, por ‘Oitava Série’;

Melhor Elenco: ‘A Favorita’;

Melhor Diretor: Alfonso Cuarón, por ‘Roma’;

Melhor Roteiro Original: ‘No Coração da Escuridão’;

Melhor Roteiro Adaptado: ‘Se a Rua Beale Falasse’;

Melhor Fotografia: ‘Roma’;

Melhor Design de Produção: ‘Pantera Negra’;

Melhor Edição: ‘O Primeiro Homem’;

Melhor Figurino: ‘Pantera Negra’;

Melhor Cabelo e Maquiagem: ‘Vice’;

Melhores Efeitos Especiais: ‘Pantera Negra’;

Melhor Animação: ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’;

Melhor Filme de Ação: ‘Missão: Impossível - Efeito Fallout’;

Melhor Comédia: ‘Podres de Ricos’;

Melhor Ator em Comédia: Christian Bale, por ‘Vice’;

Melhor Atriz em Comédia: Olivia Colman, por ‘A Favorita’;

Melhor Ficção Científica: ‘Um Lugar Silencioso’;

Melhor Filme Estrangeiro: ‘Roma’;

Melhor Canção Original: ‘Shallow’, em ‘Nasce uma Estrela’;

Melhor Trilha Sonora: ‘O Primeiro Homem’;

Melhor Série Dramática: ‘The Americans’;

Melhor Ator em Série Dramática: Matthew Rhys, por ‘The Americans’;

Melhor Atriz em Série Dramática: Sandra Oh, por ‘Killing Eve’;

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática: Thandie Newton, por ‘Westworld’;

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: Noah Emmerich, por ‘The Americans’;

Melhor Série de Comédia: ‘The Marvelous Mrs. Maisel’;

Melhor Ator em Série de Comédia: Bill Hader, por ‘Barry’;

Melhor Atriz em Série de Comédia: Rachel Brosnahan, por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’;

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Henry Winkler, por ‘Barry’;

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Alex Borstein, por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’;

Melhor Série Limitada: ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’;

Melhor Filme feito para TV: ‘Jesus Christ Superstar Live in Concert’;

Melhor Ator em Filme feito para TV ou Série Limitada: Darren Criss, por ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’;

Melhor Atriz em Filme feito para TV ou Série Limitada: Amy Adams, por ‘Sharp Objects’, e Patricia Arquette, por ‘Escape at Dannemora’;

Melhor Ator Coadjuvante em Filme feito para TV ou Série Limitada: Ben Whishaw, por ‘A Very English Scandal’;

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme feito para TV ou Série Limitada: Patricia Clarkson, por ‘Sharp Objects’;

Melhor Série Animada: ‘BoJack Horseman’.

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/01/lady-gaga-empata-com-glenn-close-com-melhor-atriz-em-premiacao-previa-do-oscar.html