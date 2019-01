DA GQ BRASIL



Vera Viel está aproveitando o incício do ano em Angra dos Reis (RJ). Junto da família e amigos, a apresentadora posou ao lado de Daniela Albuquerque com biquínis do mesmo modelo e marca, com exceção da cor.



"Como é bom fazer novos amigos @daniredetv. Amando esses dias com as nossas famílias!!! #amizade", escreveu na legenda do clique, celebrando a amizade das duas.



O que chamou a atenção dos seguidores, porém, foram os biquínis combinados. "Vocês combinaram pra usae biquíini igual???", perguntou uma fã. "Lindas,combinaram ate o biquíni rs. Mas pensei q já fossem amigas há tempo", escreveu uma fã. 'Sonhando com esse biquini branco divino!! Vocês estão lindíssimas!", disse outra.

Fonte: https://gq.globo.com/Musa/noticia/2019/01/vera-viel-exibe-boa-forma-ao-laado-de-amiga.html