O The Voice Kids desde domingo (13) na TV Globo deixou os telespectadores surpresos com a atitude inusitada de um candidato. Um garotinho sentiu falta de Ivete Sangalo nas cadeiras dos técnicos e fez questão de enfatizar isso.



Luis Henrique Alves, da Zona Leste de São Paulo, teve a cadeira virada pelos técnicos após a sua apresentação. O garoto de 13 anos, no entanto, resolveu deixar claro que a presença de Ivete Sangalo no reality show era importante para ele. A cantora passou a ocupar a cadeira de técnica do The Voice Brasil. Já Claudia Leitte assumiu seu lugar no The Voice Kids.



“Já que minha ídola não tá aqui, Ivetinha”, disse o garoto, revelando logo depois que sua escolha como técnico seria o Carlinhos Brown.



Na web, os internautas repercutiram a situação inusitada. “Nossa, que banho de água fria. A rainha está presente mesmo estando ausente!”, escreveu um telespectador no Twitter.

Confira os principais comentários na rede social:

#TheVoiceKids nossa que banho de água fria : já que a minha idola Ivetinha não está aqui ..., KKK a rainha está presente mesmo estando ausente !! Ameiiii. — Sebastião Silva (@Sebasti37186485) 13 de janeiro de 2019

"Já que minha idola não tá aqui, Ivetinha" KKKKKKKK



O menino representou o Brasil inteiro. #TheVoiceKids — Emanuelly Fernandes (@EmanuellyF) 13 de janeiro de 2019

Fonte: https://portalovertube.com/2019/01/13/the-voice-kids-garoto-escolhe-carlinhos-brown-por-falta-de-ivete-sangalo-ja-que-minha-idola-nao-ta-aqui/