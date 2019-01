DA QUEM



IZA mostrou o corpaço em novas fotos de maiô. A cantora é a estrela de capa da nova edição da revista Cabelos & Cia e compartilhou alguns cliques do ensaio. Apostando em um modelo que está fazendo a cabeça das famosas neste verão, todo em cores neon.



É claro que os fãs não pouparam elogios. "Poxa, nenhum defeito", disse um. "Dona e proprietária da beleza brasileira", definiu outro. "Como pode ser tão linda assim?", se perguntou um terceiro.



Iza se casou no dia 16 de dezembro com o produtor musical Sérgio Santos, no Outeiro da Glória e foi prestigiada por vários amigos famosos. Entre eles estavam Maria Gadú, Di Ferrero, Gloria Groove, Fernanda Abreu e o marido, Tuto Ferraz, e Francisco Gil e a mulher, Laura Fernandez. Iza ousou com seu vestido de noiva, desenhado pela estilista Giulia Borges. O look abusou da transparência e caiu perfeitamente no corpo da noiva, que estava lindíssima.



Na sequência, a musa seguiu para uma lua de mel paradisíaca no Caribe, curtindo dias ensolarados com o marido na República Dominicana.

