Hugh Grant, estrela de Um Lugar Chamado Notting Hill, fez um apelo aos seguidores na noite deste domingo (13). O carro do ator foi invadido e ladrões levaram os pertences do britânico, entre eles um roteiro.



"Na improvável hipótese de que alguém conheça quem invadiu meu carro hoje à noite e roubou minha bolsa, por favor, tente persuadi-lo a devolver, pelo menos, meu roteiro. São muitas semanas de notas e ideias. E, talvez, os cartões médicos dos meus filhos", escreveu ele, que também publicou um endereço para que pudessem devolver o material.



Em dezembro, Grant foi fotografado com Andie McDowell em um set de gravações, rodando a sequência do filme Quatro Casamentos e Um Funeral, em Londres. O elenco se reúne pela primeira vez após 25 anos da estreia do filme, que foi lançado originalmente em 6 de julho de 1994. O novo filme, em verdade, se trata de um curta especial, em apoio ao Red Nose Day de 2019, que é um evento especial em que os britânicos saem vestidos de palhaços para arrecadar dinheiro para instituições de caridade.

